Жертвами мощного циклона "Ксавьер" в Германии стали семь человек

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Не менее семи человек погибли в четверг в Германии из-за штормового циклона "Ксавьер", сопровождавшегося проливными дождями. Большинство скончалось от травм, полученных в результате падения деревьев. В аэропортах страны отменяют или переносят рейсы, нарушено железнодорожное сообщение.

Жертвами мощного циклона "Ксавьер", который обрушился на север Германии, стали семь человек. Они погибли из-за рухнувших деревьев и рекламных конструкций, передает "ТВ Центр".

Шторм сопровождался проливными дождями, скорость ветра достигала 180 километров в час. В результате разгула стихии были повреждены десятки автомобилей, заблокированы несколько дорог.

В Берлине власти объявили режим чрезвычайного положения. В городе полностью парализовано движение наземного транспорта, с перебоями работает метро. В аэропортах страны отменяют или переносят рейсы, нарушено железнодорожное сообщение.

Спасательные службы Германии переведены на усиленный режим работы. Ликвидировать последствия циклона им помогают сотни добровольцев.

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