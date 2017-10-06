Роскомнадзор создал департамент по блокировке VPN и анонимайзеров

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство создало департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сайтов. По его словам, в настоящее время новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к ресурсам.

Роскомнадзор создал департамент, который изучает возможности блокировки различных интернет-ресурсов, пишет газета "Известия" со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова.

По его словам, в настоящее время новое подразделение проводит исследования и эксперименты по ограничению доступа к сайтам. "Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон", - сказал Жаров.

Он отметил, что Роскомнадзор готовится к вступлению в силу новых норм о регулировании интернета. В частности, речь идет о поправках в закон "О защите информации", обязывающих VPN-сервисы и анонимайзеры фильтровать трафик и не давать доступ к заблокированным в России сайтам.

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