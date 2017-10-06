После ДТП с поездом под Владимиром возбудили уголовное дело

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Московский межрегиональный транспортный прокурор взял расследование уголовного дела по факту катастрофы с участием поезда и автобуса под Владимиром на личный контроль. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

После страшной аварии под Владимиром, где столкнулись поезд и автобус с казахстанскими номерами, возбуждено уголовное дело, передает "Интерфакс".

Как сообщила агентству представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, дело возбуждено статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта".

По последним данным, жертвами ДТП стали 15 человек, еще пять человек находятся в больнице, трое из них в критическом состоянии. По предварительной информации, причиной столкновения стала поломка автобуса на железнодорожных путях.

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