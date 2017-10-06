Трамп озадачил всех, предупредив о "затишье перед бурей"

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Президент США Дональд Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил о "затишье перед бурей", но не стал пояснять, что он имеет в виду. Какие именно темы обсуждались на этом заседании, неизвестно. Ранее Трамп упоминал выход из ядерной сделки с Ираном, ситуацию вокруг КНДР, Афганистан и борьбу с ИГИЛ.

Президент США Дональд Трамп, комментируя прошедшее заседание в Белом доме с военными чиновниками, охарактеризовал его как "затишье перед бурей", передает РИА Новости.

Как передают журналисты пула Белого дома, после совещания Трамп обвел пальцем зал и заявил: "Знаете ли вы, что это значит? Возможно, это затишье перед бурей". На вопрос, что за бурю президент имеет в виду, Трамп ответил: "Узнаете".

Какие именно темы обсуждались на этом заседании, неизвестно.

Накануне стало известно, что Трамп в ближайшее время может аннулировать ядерную сделку с Ираном, поскольку считает, что она не отвечает национальным интересам. Такое развитие событий может привести к возвращению политики санкций в отношении Ирана.

Также по информации CNBC до встречи с военными в Белом доме Трамп упоминал Афганистан и запрещенную в России террористическую организацию "Исламское государство".

Ранее Трамп обещал, что справится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, в отличие от своих предшественников.

"Хорошее обращение с Человеком-ракетой на протяжении 25 лет не работало, почему оно должно сработать сейчас? Клинтон потерпел неудачу, Буш потерпел неудачу и Обама потерпел неудачу. У меня неудачи не будет", - написал Трамп в Twitter.

Being nice to Rocket Man hasn't worked in 25 years, why would it work now? Clinton failed, Bush failed, and Obama failed. I won't fail. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 октября 2017 г.

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