Создание сверхтяжелой ракеты в России обойдется в 700 млрд рублей

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Новый сверхтяжелый ракетоноситель обойдется в 700 миллиардов рублей, что вдвое дешевле предыдущего проекта. Для удешевления создания ракеты не будут открывать новые производства, а вместо этого планируют использовать существующую инфраструктуру.

Создание нового сверхтяжелого ракетоносителя обойдется в 700 миллиардов рублей, что в два раза дешевле предыдущего проекта. Об этом пишет газета "Известия".

"Головная научная организация "Роскосмоса" - ЦНИИмаш - и главный экономический институт ракетно-космической отрасли - "Агат" - разработали новый проект носителя сверхтяжелого класса. Создание ракеты "Энергия-5.1" обойдется в два раза дешевле предыдущего варианта - 700 миллиардов рублей вместо 1,5 триллиона", - говорится в сообщении.

Для удешевления проекта не будут открывать новые производства, а вместо этого планируют использовать существующую инфраструктуру. Кроме того, решили сэкономить и на средствах доставки до космодрома. Для этого уменьшили диаметр ракетных блоков, чтобы не создавать новые виды транспорта.

"Предложение о необходимости создания ракеты "Энергия-5.1" вместо "Энергии-3" в госкорпорацию "Роскосмос" направлено. Оно будет рассмотрено в установленном порядке", - сообщили пресс-службе ЦНИИмаша.