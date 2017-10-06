Поезд врезался в автобус под Владимиром: два уголовных дела, 16 жертв

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СКР возбудил уголовное дело по факту столкновения поезда и автобуса во Владимирской области. По данным следствия, в результате происшествия погибли 16 человек, находившихся в автобусе. Остальные его пассажиры госпитализированы с различными травмами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием поезда и автобуса во Владимирской области, в которой погибли 16 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате происшествия погибли 16 человек, находившихся в автобусе. Остальные его пассажиры, в числе которые есть несовершеннолетние, госпитализированы с различными травмами. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и проводят экспертизы.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу на железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области произошло столкновение автобуса и поезда. По предварительным данным, автобус выехал на запрещающий сигнал, где его двигатель заглох. После этого в него врезался поезд. Всего в автобусе находилось 57 пассажиров и водитель.

По факту аварии Московская межрегиональная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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