Полпред президента подарил новому главе Приморья шпатель

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Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев подарил врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко строительный шпатель. Трутнев пожелал ему достроить отель Hyatt во Владивостоке.

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил местным чиновникам и депутатам временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко и вручил ему строительный шпатель, передает "РИА Новости".

"Работы очень много, гостиницу (Hyatt – прим. ред.) вот надо достроить третьему хотя бы губернатору. Хочу ему (Тарасенко - прим. ред.) соответствующий инструмент вручить", - сообщил Трутнев.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности главу Приморского края Владимира Миклушевского, который занимал этот пост с 2012 года.

Строительство двух пятизвездочных гостиниц Hyatt во Владивостоке началось в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако сдать их в срок не успели. Стоимость объектов постоянно увеличивалась из-за ошибок в проектировании. Всего из краевого бюджета на строительство было выделено почти 10 миллиардов рублей.

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