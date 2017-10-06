Климов прокомментировал ситуацию вокруг российских СМИ в США

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Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов прокомментировал в интервью "ТВ Центру" ситуацию вокруг телеканала Russia Today и информагентства "Спутник" в США. Ранее американский Минюст обязал компанию, которая обслуживает телеканал RT в США, до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

Американский Минюст обязал компанию, которая обслуживает телеканал RT в США, до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. На рассмотрение уже внесен и законопроект, который позволит дистрибьюторам RT America прекратить вещание в обход всех заключенных договоров. И без каких-либо компенсаций. В Конгрессе делом этого СМИ занимается даже не комитет по информации или печати, а комитет по разведке.

На вопрос ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова о ситуации вокруг российских СМИ в США ответил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

"Наши СМИ грозят прикрыть и называют преступниками. И собираются начать все это делать с 17 октября. Уже официально предупредили из американского Минюста RT и "Спутник", что их ждет такая судьба – как иностранных агентов и шпионов, выловленных в США. Звучит как детектив. Но по сути эти СМИ говорили правду. Они давали говорить тем американцам, которых не пускают на центральные каналы. Кроме того, рост популярности RT и "Спутника" в США – в геометрической прогрессии – это насмерть перепугало многих в Вашингтоне", - сказал Климов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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