У петербурженки украли картины Поленова и Коровина на 18 млн рублей

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В Санкт-Петербурге из квартиры 69-летней пенсионерки украли картины известных художников – Василия Поленова и Константина Коровина. Сумма ущерба составила 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из квартиры пенсионерки ценные картины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное МВД.

Кража произошла на улице Глухая Зеленина. 69-летняя владелица картин рассказала, что воры похитили полотна известных художников Василия Поленова и Константина Коровина. При этом входные замки и окна остались целыми. Сумма ущерба составила 18 миллионов рублей.

По данным местных СМИ, добычей злоумышленников стала картина Коровина из парижской серии стоимостью восемь миллионов рублей и портрет молодой женщины в красном кисти Поленова стоимостью 10 миллионов рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о краже.

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