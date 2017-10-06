Минобороны назвало "черной дырой" территорию у базы США в Сирии

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Территория рядом с военной базой США в Эт-Танфе превратилась в "черную дыру", откуда атакуют отряды ИГ. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, за полгода существования этой базы не известно ни об одной операции американцев против боевиков.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что территория на границе Сирии и Иордании рядом с военной базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую "черную дыру", откуда атакуют отряды запрещенной в нашей стране группировки "Исламское государство". Об этом сообщает TVC.ru.

"Эт-Танф превратился в стокилометровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГ", - сказал Конашенков.

По его словам, за полгода существования базы США не известно ни об одной операции американцев против террористов. Конашенков отметил, что беженцы в лагере Рукбан, по сути, стали "живым щитом" этой военной базы.

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