Медведь напал на человека в Иркутской области

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В Иркутской области медведь напал на 17-летнего юношу. Прибывшие на место полицейские ликвидировали зверя, так как он обладал большой силой и агрессивностью. В результате нападения, молодой человек отделался царапинами и испугом.

Медведь напал на 17-летнего юношу в центре Нижнеудинска в Иркутской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы управления МВД по региону.

"Вечером 5 октября в полицию Нижнеудинска стали поступать звонки от жителей. Они сообщали, что видели медведя, который бродит по центральной части города. На одной из улиц полицейские услышали крики о помощи. Они подоспели вовремя, медведь, напавший на 17-летнего парня, его сильно напугал и успел слегка поцарапать", - говорится в сообщении.

В МВД отметили, что медведь был средних размеров и весил около 120 килограммов. Полицейским пришлось ликвидировать зверя, так как он обладал большой силой и агрессивностью.

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