Рада Украины приняла в I чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

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Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, согласно которому особый статус региона продлевается на год. Документ принят с поправками, которые исключили пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений. Законопроект должен пройти еще второе чтение.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, передает ТАСС.

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 266 необходимых. Документ принят с поправками, которые исключили пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений. Законопроект должен пройти еще второе чтение.

4 октября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Согласно документу особый статус Донбасса продлевается на год, Россия будет названа "страной-агрессором", а Киев сможет в полную силу применять вооруженные силы на юго-востоке страны.

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