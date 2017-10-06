СК попросил отпустить из СИЗО давшую показания на Серебренникова экс-бухгалтера

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Следствие обратилось в суд с ходатайством о переводе бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда. Решение об изменении меры пресечения будет вынесено 6 октября. Масляева находится под арестом с мая 2017 года.

Следствие предложило заменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест в отношении экс-главбуха "Седьмой студий" Нины Масляевой. Ранее женщина признала вину и дала показания на коллег. Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что суд рассмотрит ходатайство позже в пятницу.

Худрук "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект "Платформа".

Малобродский и Масляева находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом. Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием. Воронова находится в розыске.

9 августа в Мосгорсуде Масляева дала показания, в которых утверждала, что Серебренников создал студию специально для хищения госсредств.

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