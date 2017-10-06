Узбекистан направил самолет для вывоза пострадавших в ДТП под Владимиром

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Уголовное дело возбуждено по факту крупной аварии во Владимирской области. Этой ночью там столкнулись поезд и пассажирский автобус. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Все они граждане Узбекистана. Власти этой страны уже направили самолет для вывоза пострадавших в ДТП.

Узбекистан направил в аэропорт "Раменское" самолет для вывоза пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде под Владимиром граждан республики. Об этом министру транспорта Росии Максиму Соколову сообщил первый вице-премьер Узбекистана Ачилбай Раматов, передает ТАСС.

"Министру транспорта России Максиму Соколову позвонил первый вице-премьер Республики Узбекистан Ачилбай Раматов. Он сообщил министру о направлении из Ташкента в аэропорт Раменское самолета, который должен забрать граждан Узбекистана, пострадавших в результате ДТП во Владимирской области, не находящихся в больницах. Прибытие борта в аэропорт Раменское ожидается в 17:00 по московскому времени", - говорится в сообщении Минтранса.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту крупной аварии во Владимирской области. Этой ночью там столкнулись поезд и пассажирский автобус из Казахстана. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе ребёнок. Все они граждане Узбекистана. Ещё пятеро госпитализированы. Двое детей в тяжёлом состоянии.

"Все службы сработали оперативно. 37 остались в живых, они находятся сейчас в ПВР, психологи там, теплое питание, все сейчас организовано, линия сейчас будет горячая, будут звонить родственники, потом переведём в две гостиницы, потому что должны будут проводиться следственные действия. Пять человек у нас в больнице, один ушел - у него небольшие повреждения, двоих детей мы отправили в областную больницу, во Владимир", - сообщила "ТВ Центру" губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Произошло это столкновение, так как скорость поезда достаточно большая, и машинист, несмотря на то, что применил экстренное торможение, сделал все необходимые действия, тормозной путь у поезда очень большой, соответственно расстояния не хватило для того, чтобы остановиться", - рассказал начальник службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги, филиал ОАО РЖД Владимир Мягков.

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