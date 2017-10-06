Российские военные восстанавливают село Флита под Дамаском

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В провинции Риф-Дамаск восстанавливают населённый пункт Флита. Город сильно пострадал от рук террористов. Разрушены дома и практически вся инфраструктура. Помощь местным властям активно оказывают сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон.

Мухаммед Салим и его семья входят в свою квартиру. Здесь они не были 4 года. Бежали, когда в этот городок недалеко от Дамаска пришли боевики, передает "ТВ Центр". Мухаммед - электрик. Начинает ремонт с проводки. Дальше займется детской комнатой. Вместе с ним сегодня в город вернулись сотни семей.

"Сейчас сюда провели электричество, воду, очистили дороги, отремонтирована и уже заработала пока одна школа, в ближайшее время предполагается заселить пять тысяч человек", - сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Сергей Володин.

До войны здесь проживало в 4 раза больше людей. В городе ни одного уцелевшего дома. Руины. Российский Центр по примирению враждующих сторон в очередной раз выступил гарантом и посредником между жителями Флиты и сирийскими властями. Наши военные помогли составить план восстановительных работ и утвердили его в правительстве страны.

"Мы очень благодарны России, без её помощи кошмар, который длился здесь почти 5 лет, никогда бы не закончился", - сказал глава администрации Флиты Наиф Абутара.

Террористы, уходя, заминировали город. Несколько недель ушло на то, чтобы обезопасить жилые кварталы. Только поле этого сюда привезли строительную технику и рабочих. Стройматериалы выделяет государство.

Новоселье отмечают на центральной площади. Угощения и танцы. Беженцы не просто снова обрели свой дом. Это должно стать наглядным примером - можно начать жизнь заново. У себя на родине. И пора возвращаться.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.

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