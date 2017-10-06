Киевские кафе и столовые обязали предлагать меню на украинском языке

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Значительные неудобства в сфере общественного питания с сегодняшнего дня испытают многие жители Киева. Решением депутатов столичного совета меню в кафе и ресторанах должно предлагаться на украинском языке. Названия многих блюд в таком виде известны далеко не всем. А вступивший в силу государственный закон об образовании грозит Киеву проблемами на внешнеполитическом уровне.

В меню киевских ресторанов теперь только млынчики, завыванцы, крученики и горилка. Не знаешь, что заказать, придется просить меню на родном языке. Но не факт, что предоставят. Перечень блюд теперь обязателен только на украинском. Такое решение накануне приняли столичные депутаты, передает "ТВ Центр".

Изменения внесли в городской закон "О преодолении последствий советской оккупации в языковой области". К галушкам и палянице (хлеб округлой формы с характерным "козырьком" – TVC.RU) посетители, конечно, привыкнут. Куда сложнее придется тем, кто по новому украинскому закону "Об образовании" вскоре лишится возможности учиться на родном языке.

Документ Верховная рада приняла 5 сентября. 26 числа его подписал президент Петр Порошенко. Тревогу уже бьют семь стран, в том числе Россия, Венгрия, Румыния, Греция. Вопрос внесен в повестку сессии ПАСЕ. Она откроется 9 октября, а 11 числа в Брюсселе выступит Порошенко. Евродепутаты уже готовятся задать ему вопросы. В Киеве такой реакции, судя по всему, не ожидали. Хотя оппозиция все время, пока шла работа над законом, предупреждала.

"Языковой вопрос - это тот вопрос, который разделяет и поляризует общество. Имеем ли мы право его вбрасывать на рассмотрение, когда мы видим высокий градус противостояния. Второй вопрос. 735 школ, о которых сказала Гриневич. Это школы, в которых учили венгерский, румынский, болгарский язык. О русских школах ни слова. Это у нас вообще под табу. Касательно венгров закарпатских. Друзья мои, а вы вообще не забыли, что это не диаспора? Это народы, которые проживали на территории Украины еще в VII веке", - заявил народный депутат Украины Евгений Мураев.

28 сентября, в день вступления закона в силу, Порошенко на встрече с учителями заявил, что он не должен отдалить Украину от Европы, но одновременно призвал министра образования активно защищать свое видение обязательных прав национальных меньшинств. Видение, надо сказать, весьма своеобразное. Но Лилия Гриневич уверена, что все делается правильно.

"До конца осени мы получим заключение Венецианской комиссии и будем четко понимать, куда двигаться дальше. Но я очень надеюсь, что заключение будет позитивным, потому что мы расширяем права украинских граждан из нацменьшинств", - сообщила министр образования и науки Украины.

В пятницу Гриневич прибыла в Страсбург, где попытается разъяснить свою позицию на встрече с генсеком Совета Европы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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