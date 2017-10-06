В Хабаровске суд вынес приговор убийце девочки спустя 19 лет

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Точку в резонансном деле об изнасиловании и убийстве школьницы поставил суд в Хабаровске. Раскрыть преступление 19-летней давности удалось благодаря новейшим методам криминалистики.

Приговор спустя почти 20 лет. За изнасилование и убийство восьмилетней школьницы. Таня Патракеева из поселка Переяславка в Хабаровском крае пропала еще в 90-х. Но только сегодня в этой жуткой истории поставлена точка, передает "ТВ Центр".

"Окончательно назначить Зырянову Анатолию Григорьевичу наказание в виде 19 лет лишения свободы", - зачитали в суде приговор.

Первоклассница ушла кататься на санках и пропала без вести. Еще в 1998 году. Девочку тогда искали всем поселком. Но безуспешно.

"Было заведено розыскное дело, предпринимались активные меры по поиску девочки, отрабатывались соседи, отрабатывался сожитель матери, проводились меры по поиску трупа девочки, осматривались колодцы, овраги", - рассказал следователь Следственного комитета при прокуратуре Хабаровского края Григорий Шкаликов.

Нашли только спустя 10 лет. Рядом с домом. Останки. Случайно. Мальчишки из соседней деревни наткнулись на брошенную ржавую бочку. На пустыре. Хотели сдать на металлолом. Перевернули. Из бочки вывалился застывший бетон. Тогда и появилась версия о том, что это останки исчезнувшей девочки. Были проведены 17 экспертиз. Подняты дела всех пропавших без вести детей. После долгой и кропотливой работы следователи установили, кто убийца. И как преступление было совершено. Педофил надругался над Таней в своей мастерской в поселке. Тело унес на пустырь и спрятал в бочке. Сверху, чтоб скрыть следы, залил раствором цемента и битума.

Найти престарелого маньяка-педофила, сейчас ему 61 год, удалось благодаря современным экспертно-криминалистическим технологиям. Которые раньше не применялись. Специальным люминесцентным реагентом следователи обработали мастерскую, где работал подозреваемый. Обнаружили пятна крови. Сравнили с ДНК школьницы. Сомнений не осталось.

Анализ данных позволил выйти на след педофила. Впрочем, сыграли роль и прежние криминальные эпизоды из жизни пенсионера. Оказалось, что ранее он уже был судим. И тоже по статье "Изнасилование". 10 лет получил за надругательство над 4-летним ребенком. Отсидел. Вышел на свободу. И совершил новое преступление.

Очевидно, насильник уже надеялся, что больше в колонию не вернется. А убийство школьницы никогда не раскроют. Но просчитался. Хотя на суде вину свою так и не признал. И заявил, что намерен обжаловать вердикт.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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