Москва планирует до 2020 года на 40% снизить расходы на энергопотребление

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Экономия от снижения энергопотребления в Москве снизится на 40% к 2020 году. По сравнению с 2010 годом сокращение составило 25% благодаря системной работе столичных властей с инфраструктурными монополиями, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя", передает "ТВ Центр". Эта важная отраслевая площадка, на которую в этом году приехали делегации из более чем 70 стран.

В выставочном комплексе "Манеж" мэр столицы осмотрел стенды крупных энергетических компаний и выступил на одном из пленарных заседании. Дискуссия была посвящена развитию городской инфраструктуры и внедрению цифровых технологий. Собянин сообщил, что столичные власти планируют до 2020 года на 40% снизить расходы на энергопотребление. Глава столицы рассказал и о работе теплосетей.

"В настоящее время практически не происходит длительное отключение потребителей. Мы не замечаем эту работу. Мы ее замечаем, когда становится в квартирах холодно, мы говорим: что такое, что случилось, давайте быстрее. Но в течение всего отопительного сезона практически таких отключений не происходит. Хотя представляете, какая протяженность сетей. Благодаря системной работе мы стабилизировали всю эту систему, и она планово развивается", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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