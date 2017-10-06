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Мультимедийный исторический парк и интерактивный музей "Россия - Моя история" площадью более семи тысяч квадратных метров открыли в четверг в пойме реки Царица в центре Волгограда. Фасад здания украшен необычными узорами, а вокруг разбит парк.

В Волгограде открылся мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история". Его построили меньше, чем за год. Площадь интерактивного музея - больше семи тысяч квадратных метров, передает "ТВ Центр".

Там установлены 300 видеопроекторов и различных сенсорных панелей, применяются анимация и технологии трехмерного моделирования. При формировании экспозиции использовались материалы крупнейших в стране архивов и книгохранилищ. Фасад здания украшен необычными узорами, а вокруг разбит парк.

"Это наш совместный проект с молодежью. Это маленький шаг вперед на те запросы, которые есть у молодежи в отношении создания комфортной среды для жизни, отдыха. И мы надеемся, верим то, что мы вместе создали, оно будет востребовано", - сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

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