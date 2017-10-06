На Новом Арбате открылась выставка "Арт Ретро"

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В Москве открылась выставка "Арт Ретро". Экспозиция работает все выходные в выставочном зале московской мэрии на Новом Арбате.

Таинственный мир прошлого. В Москве открылась выставка "Арт Ретро". Коллекционеры, художники, дизайнеры представляют свои лучшие собрания и творения, передает "ТВ Центр".

Среди экспонатов: редкие книги, картины, старинная мебель и многое другое. Для ценителей антиквариата и необычных изделий также подготовлена крупнейшая в России коллекция металлических перьев для письма. Сохранить эти сокровища удаётся благодаря мастерам-реставраторам. Экспозиция работает все выходные в выставочном зале московской мэрии на Новом Арбате. Вход свободный.

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