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На территории Березовского района под Красноярском ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней. Всего там проживают более 41 тысячи человек, а в фермерских хозяйствах насчитывается более трех тысяч свиней.

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории Березовского района под Красноярском из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Накануне сообщалось о выявлении вируса АЧС в селе Зыково в Красноярском крае, после чего был введен карантин на территории сельсовета. "Решением краевой комиссии по ЧС режим распространен на весь Березовский район", - отметили в Минсельхозе.

Всего в Березовском районе находятся 26 поселков и деревень с общим населением более 41 тысячи человек. В фермерских хозяйствах насчитывается более трех тысяч свиней.