Жертвами шторма "Нэйт" в Никарагуа и Коста-Рике стали 22 человека

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В результате тропического шторма "Нэйт" в Центральной Америке погибли 22 человека: 15 – в Никарагуа, 7 – в Коста-Рике. Еще 25 человек пропали без вести. Из-за стихии эвакуированы более пяти тысяч человек. По данным синоптиков, шторм движется в сторону США, он доберется туда через несколько дней.

Не менее 22 человека погибли в результате тропического шторма "Нэйт" в Никарагуа и Коста-Рике, сообщает Газета.ru.

15 человек погибли в Никарагуа, часть погибших смыло потоками воды. Еще 15 пропали без вести. В Коста-Рике погибли семь человек, 10 пропали без вести. Более пяти тысяч человек эвакуированы.

Шторму присвоена первая категория опасности. Скорость ветра в его центре достигает 64 километров в час.

Синоптики ожидают, что "Нэйт" приблизится к американскому штату Луизиана через несколько дней. Во избежание жертв, власти объявили о принудительной эвакуации округа Сан-Бернар. В Новом Орлеане введен режим чрезвычайного положения. В Мексиканском заливе временно прекратилась добыча нефти.

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