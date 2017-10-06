В Японии мужчина сжег жену и пятерых детей

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В японском городе Хитати мужчина устроил поджог в своей квартире. В результате возгорания погибли его жена и пятеро детей. Впоследствии мужчина сам явился в полицию и рассказал о случившемся.

Мужчина сжег жену и пятерых детей в жилом доме в японском городе Хитати. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным местных СМИ, мужчина в возрасте около сорока лет сам явился в полицию и рассказал о том, что он устроил поджог в доме. В экстренных службах отметили, что пожар произошел утром на первом этаже одной из квартир в комплексе социальных домов в Хитати. Там проживали семь человек – пять детей от трех до 11 лет и двое их родителей.

Пожарные быстро потушили огонь и на месте происшествия обнаружили тела пятерых человек. При этом старшую 11-летнюю девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии, где она и умерла.

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