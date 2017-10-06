Собянин пригласил москвичей посетить фестиваль "Золотая осень"

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В пятницу Сергей Собянин посетил площадку гастрономического фестиваля "Золотая осень" на Тверской площади, который завершает свою работу через два дня. Столичный градоначальник пригласил жителей города посетить его в предстоящие выходные.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку гастрономического фестиваля "Золотая осень" на Тверской площади. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Фестиваль "Золотая осень" завершается в предстоящее воскресенье. В этом году он, как всегда, проходит с огромным успехом. Предполагается, что гостями фестиваля станут около шести миллионов человек.

Столичный градоначальник пригласил жителей города посетить гастрономический фестиваль в оставшиеся дни его работы. "До завершения "Золотой осени" осталось еще два выходных дня. Приходите, будет вкусно и интересно", - сказал Собянин.

Осенний гастрономический марафон – фестиваль "Золотая осень" проводится в Москве с 22 сентября по 8 октября 2017 года. Особенностью этого года стал широкий размах фестиваля: 155 площадок в разных районах Москвы, включая традиционные 13 площадок в центре города, 10 – в округах, а также 18 региональных и межрегиональных ярмарок, 19 сельскохозяйственных рынков и 95 ярмарок выходного дня.

Всю информацию о мероприятиях можно посмотреть на сайте mos.ru.