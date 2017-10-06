ЦБ предложил создать национальную систему финансовых транзакций

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Центробанк предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций. Суть инициативы заключается в том, чтобы все транзакции населения на финансовом рынке отражались в одном репозитарии, и эта запись будет иметь юридическую силу. Новая система будет похожа на eBay.

Банк России предложил создать национальную систему регистрации финансовых транзакций, сообщает "Интерфакс" слова первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Суть этой системы заключается в том, что все транзакции населения на финансовом рынке будут отражаться на одном репозитарии. Каждая покупка будет фиксироваться в ней, а запись о приобретении будет иметь юридическую силу.

Описывая структуру системы, Швецов отметил, что она будет похожа на маркетплэйс eBay. По срокам – система может быть создана до конца 2018 года.

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