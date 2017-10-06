Назван обладатель Нобелевской премии мира-2017

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В Осло объявили лауреата Нобелевской премии мира-2017. Им стала Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN). Она получила награду за борьбу с распространением ядерного оружия и привлечение внимания к гуманитарным последствиям от его применения. Всего на награду претендовали 318 кандидатов.

Международная кампания по уничтожению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN) получила Нобелевскую премию мира за 2017 год, сообщает "Интерфакс".

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017

ICAN - это содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира. Они боролись с распространением ядерного оружия и привлекали внимание к гуманитарным последствиям от его применения.

Всего на награду претендовали 318 кандидатов, из которых 215 - физические лица и 103 - общественные и международные организации.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за завершение гражданской войны в Колумбии, которая длилась с 1964 года.

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