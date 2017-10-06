12:57, 06 октября 2017

СК назвал основные версии катастрофы под Владимиром

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Следствие по делу о трагедии во Владимирской области рассматривает ряд версий, в том числе нарушение правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса. Жертвами столкновения автобуса, в котором находились граждане Узбекистана и Казахстана, и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" стали 16 человек.

Следственный комитет назвал основные версии катастрофы во Владимирской области, жертвами которой стали 16 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Среди причин происшествия рассматриваются нарушения правил эксплуатации как со стороны работников железной дороги, так и водителем пассажирского автобуса", - сказала представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская. Она подчеркнула, что рассматриваются и другие версии ЧП.

Столкновение пассажирского автобуса, в котором находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана (один из них погиб, об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана), и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.

По данным СК, жертвами трагедии стали 16 человек, в том числе ребенок. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП, после аварии было заведено два уголовных дела. Во Владимирской области создали штаб по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших, соответствующее поручение дала губернатор региона Светлана Орлова.

Двое детей, пострадавших в ДТП, находятся в очень тяжелом состоянии. "Врачи борются за их жизни, к счастью, удалось избежать внутреннего кровоизлияния", - сказали в пресс-службе региона.

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