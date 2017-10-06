СК назвал основные версии катастрофы под Владимиром

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Следствие по делу о трагедии во Владимирской области рассматривает ряд версий, в том числе нарушение правил безопасности работниками железной дороги и водителем автобуса. Жертвами столкновения автобуса, в котором находились граждане Узбекистана и Казахстана, и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" стали 16 человек.

Следственный комитет назвал основные версии катастрофы во Владимирской области, жертвами которой стали 16 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Среди причин происшествия рассматриваются нарушения правил эксплуатации как со стороны работников железной дороги, так и водителем пассажирского автобуса", - сказала представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская. Она подчеркнула, что рассматриваются и другие версии ЧП.

Столкновение пассажирского автобуса, в котором находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана (один из них погиб, об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана), и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области.

По данным СК, жертвами трагедии стали 16 человек, в том числе ребенок. В настоящий момент выясняются все обстоятельства ДТП, после аварии было заведено два уголовных дела. Во Владимирской области создали штаб по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших, соответствующее поручение дала губернатор региона Светлана Орлова.

Двое детей, пострадавших в ДТП, находятся в очень тяжелом состоянии. "Врачи борются за их жизни, к счастью, удалось избежать внутреннего кровоизлияния", - сказали в пресс-службе региона.

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