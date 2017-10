МИД добьется исключения фото посла Карлова из игры про Бэтмена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство будет добиваться исключения изображения убитого в Турции посла Андрея Карлова из компьютерной игры Batman: The Enemy Within.

"Сделаем все, чтобы фотография была исключена", - приводит слова Захаровой РБК.

Ранее в социальной сети Twitter появился пост о том, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого посла в одном из эпизодов своей игры. В доказательство этого один из пользователей выложил изображение со сравнением игровой картинки и реального изображения.

SO TELLTALE BATMAN JUST USED THE IMAGE OF THAT MURDERED RUSSIAN DIPLOMAT IN THEIR GAME AND THOAUAHAHAAHAHHAHAHAAAAHAAAHAAAHAHAHAHAHAHAHAHAA pic.twitter.com/QqhjyFQfP1