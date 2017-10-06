12:56, 06 октября 2017

МИД добьется исключения фото посла Карлова из игры про Бэтмена

Теги:  Политика  мид  компьютер  посол

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что намерены добиваться исключения фотографии Андрея Карлова из игры про Бэтмена. Ранее в Twitter появился пост о том, что компания Telltale Games использовала изображение убитого посла в одном из эпизодов своей игры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство будет добиваться исключения изображения убитого в Турции посла Андрея Карлова из компьютерной игры Batman: The Enemy Within.

"Сделаем все, чтобы фотография была исключена", - приводит слова Захаровой РБК.

Ранее в социальной сети Twitter появился пост о том, что компания Telltale Games использовала фотографию убитого посла в одном из эпизодов своей игры. В доказательство этого один из пользователей выложил изображение со сравнением игровой картинки и реального изображения.

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