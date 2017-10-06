МИД добьется исключения фото посла Карлова из игры про Бэтмена

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В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что намерены добиваться исключения фотографии Андрея Карлова из игры про Бэтмена. Ранее в Twitter появился пост о том, что компания Telltale Games использовала изображение убитого посла в одном из эпизодов своей игры.