Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области

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Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности региона назначен мэр Вологды Андрей Травников.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию, говорится на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности региона назначен Андрей Травников до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области. Травников до указа Путина был мэром Вологды.

Городецкий управлял Новосибирской областью с 24 сентября 2014 года.

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