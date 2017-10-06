Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию на Украине

Теги: Политика путин финляндия россия украина

В пятницу состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом Финлядии Саули Ниинистё. В ходе диалога стороны обсудили ситуацию на Украине и Балтике, вопросы развития российско-финляндских отношений, а также сотрудничество в Арктике.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с финским лидером Саули Ниинистё. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня Владимир Путин информировал Саули Ниинистё о российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Во время диалога стороны также обсудили вопросы развития российско-финляндских отношений, в том числе взаимодействие в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, Путин и Ниинистё рассмотрели проблематику укрепления стабильности и безопасности на Балтике и сотрудничество двух стран в Арктике.

Читайте также:

Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области

Путин назвал народ ключевым деятелем истории России

Лавров рассказал о разговоре Путина с королем Саудовской Аравии

Путин поздравил президента Таджикистана с 65-летием