Депутат бросил дымовую шашку в зале Верховной рады. Видео

Теги: Украина заседание депутат видео

Украинский депутат Юрий Левченко зажег дымовую шашку в зале Верховной рады. В это время на заседании рассматривался второй из законопроектов об особом статусе Донбасса.

Внефракционный украинский депутат Юрий Левченко бросил дымовую шашку в зале Верховной рады. Об этом сообщает Газета.ru.

Левченко отметил, что считает свой поступок правильным. По словам депутата, он "сжег бы этот парламент, чтобы он не делал то, что он делает, те антиконституционные вещи".

"Поэтому да, я эту шашку зажег и зажгу еще много раз, чтобы не было этих предателей здесь", - добавил Левченко.

По данным местных СМИ, после инцидента в зале Верховной рады появился дым и соответствующий запах. Дымовую шашку оперативно вынес замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук. Отмечается, что в этот момент на заседании рассматривался второй из законопроектов об особом статусе Донбасса.