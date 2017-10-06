Кремль не раскрыл детали о планах Эр-Рияда купить у Москвы С-400

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Эр-Рияд якобы может приобрести у Москвы не менее четырех дивизионов С-400 "Триумф". Он сообщил, что тематика военно-технического сотрудничества действительно фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров, однако всех деталей он предоставить не может.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, договорились ли Россия и Саудовская Аравия о поставках С-400, сказал, что тематика военно-технического сотрудничества действительно фигурировала на повестке дня вчерашних переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

"Больших деталей, чем те, что давались, я вам предоставить не могу", - признался он. Военно-техническое сотрудничество России и Саудовской Аравии не направлено против других стран, опасения на этот счет беспочвенны, уверены в Кремле. "Поэтому любые высказывания озабоченности в этой связи мы считаем безосновательными", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что "безусловно, эта тема относится к категории весьма чувствительных". "Работа по этим вопросам будет продолжаться", - заверил он.

В четверг в Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль Сауда. После них "Рособоронэкспорт" и Саудовская военно-промышленная компания подписали меморандум о покупке и локализации продукции военного назначения.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин ранее говорил, что у Саудовской Аравии есть интерес к покупке С-400, но он еще не формализован.

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