Песков: Россия может ответить на притеснение российских СМИ в США

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Дмитрий Песков заявил, что Россия может принять ответные меры в случае дальнейших притеснений российских СМИ в США. По его словам, такие действия Запада нарушают принцип свободы слова и принцип свободы работы СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна может принять ответные меры в случае дальнейших притеснений российских СМИ в США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что ряд наших СМИ подвергаются беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего, в данном случае в США", - сказал Песков.

По его словам, такие действия Запада нарушают принцип свободы слова и принцип свободы работы СМИ. Песков также выразил надежду, что притеснения российских СМИ не останутся незамеченными по линии соответствующих международных организаций.

США обязали руководство российского телеканала RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кроме того, американские власти устроили разбирательство в Конгрессе по возможному влиянию через социальные сети на избирательные процессы в Америке.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова. По ее словам, Вашингтон ответит за это давление на российские СМИ.

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