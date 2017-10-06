Песков: Россия может ответить на притеснение российских СМИ в США
Дмитрий Песков заявил, что Россия может принять ответные меры в случае дальнейших притеснений российских СМИ в США. По его словам, такие действия Запада нарушают принцип свободы слова и принцип свободы работы СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что наша страна может принять ответные меры в случае дальнейших притеснений российских СМИ в США. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы знаете, что ряд наших СМИ подвергаются беспрецедентному давлению, причем давлению, которое уже существенно затрудняет деятельность наших СМИ в ряде западных стран, прежде всего, в данном случае в США", - сказал Песков.
По его словам, такие действия Запада нарушают принцип свободы слова и принцип свободы работы СМИ. Песков также выразил надежду, что притеснения российских СМИ не останутся незамеченными по линии соответствующих международных организаций.
США обязали руководство российского телеканала RT до 17 октября зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Кроме того, американские власти устроили разбирательство в Конгрессе по возможному влиянию через социальные сети на избирательные процессы в Америке.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с телеканалом RT и агентством Sputnik в США противоречит свободе слова. По ее словам, Вашингтон ответит за это давление на российские СМИ.
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