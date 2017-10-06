В Кремле не приемлют законопроект о реинтеграции Донбасса

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Законопроект о реинтеграции Донбасса юридически противоречив и абсолютно не приемлем для России. Москва сохраняет свою приверженность Минским договоренностям и не согласна с формулировкой "Россия - агрессор". Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле раскритиковали украинский законопроект о реинтеграции Донбасса, который противоречит Минским договоренностям и называет Россию агрессором, сообщает ТАСС.

"Он (законопроект - прим. ред.) носит весьма декларативный характер, там содержится статья, где Россия называется агрессором и также там не содержится никакого упоминания Минских договоренностей. Чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни де-юре, ни де-факто не может быть для нас приемлемой" , - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия является гарантом Минских договоренностей, а украинский лидер Петр Порошенко поставил под ними свою подпись. Это, по мнению Кремля, является юридическим противоречием.

Песков добавил, что Россия сохраняет свою приверженность Минским договоренностям и считает их единственным фундаментом, на основе которого можно урегулировать конфликт на Украине.

6 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. Документ принят с поправками, которые исключили пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений. Законопроект должен пройти еще второе чтение.

4 октября президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над неподконтрольными территориями в Донецкой и Луганской областях. Согласно документу особый статус Донбасса продлевается на год, Россия будет названа "страной-агрессором", а Киев сможет в полную силу применять вооруженные силы на юго-востоке страны.

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