Авария с участием поезда и автобуса под Владимиром. Главное

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Во Владимирской области выясняют причины крупной аварии. Этой ночью там столкнулись поезд сообщением "Санкт-Петербург — Нижний Новгород" и пассажирский автобус из Казахстана. По последним данным, погибли 16 человек, в том числе ребенок. Среди госпитализированных есть дети.