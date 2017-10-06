Медведев обещал быстро реализовать достигнутые с Эр-Риядом договоренности

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Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с королем Саудовской Аравии заявил, что даст министрам поручения для максимально быстрой реализации достигнутых договоренностей. Король в ответ поблагодарил россиян за теплый прием.

Перспективы развития отношений Москвы и Эр-Рияда обсудили Дмитрий Медведев и король Саудовской Аравии. СалмАн ибн Абдул-Азиз аль Сауд впервые в истории дипломатических отношений двух стран находится с государственным визитом в России, передает "ТВ Центр".

В ходе беседы премьер-министр и монарх отметили взаимное стремление наращивать дальнейшее сотрудничество. Прежде всего, в энергетической и инвестиционной сферах. Как напомнил Дмитрий Медведев, Саудовская Аравия является важным партнёром России на Ближнем Востоке. Это ещё раз подтвердили переговоры короля с Владимиром Путиным, которые состоялись накануне.

"Как председатель правительства хотел бы сказать, что я сегодня же дам все необходимые поручения министрам для того, чтобы те договорённости, которые были вами достигнуты, были реализованы как можно быстрее", - сказал Дмитрий Медведев.

"В свою очередь, я хотел бы поблагодарить российскую сторону за тёплый приём, оказанный лично мне и всей нашей делегации. И ещё раз подчеркнуть, что Эр-Рияд настроен на укрепление и дальнейшее развитие отношений с Москвой", - заявил король Саудовской Аравии.

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