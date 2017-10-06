Собянин: в Москве не происходит длительных отключений потребителей от тепла

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В ближайшем будущем в Москве не останется общественного транспорта с бензиновыми двигателями, а расходы на энергетику сократятся почти вдвое. О планах развития городской инфраструктуры Сергей Собянин рассказал на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Оказываясь в "Манеже", посетитель понимает, что будущее уже наступило. Новые технологии и изобретения в области глобальной энергетики теперь транслируются в 3D-формате. Сколько именно лет пройдет, прежде чем не будут нужны привычные опоры с проводами между населенными пунктами, сказать сложно, но работа в этом направлении ведется. Другую передовую разработку уральского Политеха Сергею Собянину показал генеральный директор компании "Россети", передает "ТВ Центр".

"Там встроена камера, контроль оптический, контроль ультразвуковой, позволяет провода диагностировать на обрывы и состояние опор. В режиме онлайн диспетчер следит за состоянием", - сказал Павел Ливинский.

"Он только диагностику проводит или ремонтные работы может?" – спросил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Первое - диагностику, Сергей Семенович. А, совершенно верно, следующим этапом идея сделать, чтобы она могла работы проводить", - сообщил Ливинский.

Вместе с министром энергетики Александром Новаком мэр Москвы посетил стенд правительства столицы. Эта площадка – одна из самых популярных на форуме, в котором принимают участие больше восьми тысяч человек из 70 с лишним стран мира. Москва демонстрирует в сфере энергетики и энергоэффективности отличные показатели, за последние годы значительно поднялась в ведущих мировых рейтингах. Красноречивый факт - с 2011 года в столице не произошло ни одного аварийного отключения потребителей.

"Мы не замечаем эту работу. Мы ее замечаем, когда становится в квартирах холодно, мы говорим: что такое, что случилось, давайте быстрее. Но в течение всего отопительного сезона практически таких отключений не происходит. Хотя, представляете, какая протяженность сетей. Благодаря системной работе мы стабилизировали всю эту систему, и она планово развивается", - заявил Собянин.

На пленарном заседании участники дискуссии делали прогнозы: какой они видят энергетику через 10-20 лет. Искусственный интеллект, управляющий целыми электростанциями и обычными батареями в квартирах. Ну, а на московских улицах – с вероятностью 90% – уже не будет городского транспорта на бензиновых и дизельных двигателях.

Егор Киселев, Анна Ершова, Виктор Мальцев, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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