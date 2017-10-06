Москвичей на выходных ждет насыщенная программа фестиваля "Золотая осень"

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Московский фестиваль "Золотая осень" подходит к концу. Впрочем, время совершить гастрономический тур ещё есть - впереди целых два выходных! Вариантов - множество: в городе - десятки площадок, где представлено всё самое вкусное, что производится в различных регионах страны. На Тверской - сырная неделя. Качество и вкус российских сыров оценил Сергей Собянин.

Сырная ярмарка на Тверской площади - рай для гурманов. Один только выбор сыров чего стоит: от адыгейского до камамбера и дорблю, сделанного в Подмосковье и Краснодаре. К сыру москвичам предлагают горячий домашний хлеб и мармелад из свежесобранных ягод и фруктов. Перед покупкой - все можно попробовать. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ассортимент павильонов в который раз доказывает: в России могут делать сыр не хуже французского и швейцарского. За опытом наши фермеры ездят в Европу. И держат марку: за их товар покупатели голосуют рублем. Сергею Собянину предложили один из редких сортов сыра, сделанный из сыворотки с добавлением карамели, без сахара и соли. По авторскому рецепту подмосковных умельцев.

На ярмарке удобно и продавцам, и покупателям. Все отсортировано по товарным категориям, и главное - под крышей. А дети заняты на мастер-классах.

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" - это продолжение цикла городских мероприятий "Московские сезоны". В этом году он проходит с особым размахом. 155 площадок, 13 из них - в центре, еще 10 - в других районах, плюс ярмарки выходного дня. Кроме того, в разных округах откроются еще 18 региональных ярмарок. Мэр отметил, что все эти площадки пользуются большим спросом, а нынешнюю "Золотую осень" уже посетили десятки миллионов москвичей.

"Сезон фестивалей в Москве уже заканчивается. Московские фестивали посетили десятки миллионов людей. Сейчас будет небольшой перерыв, и будем уже готовиться к "Путешествию в Рождество", новогоднему фестивалю, который является самым популярным", - сказал Собянин.

Сергей Собянин напомнил, что фестиваль "Золотая осень" продлится в столице до 8 октября. В выходные дни еще есть возможность посетить ярмарочные площадки и приобрести продукцию из десятков регионов России.

Юлия Степина, Дмитрий Иванов и Юрий Тимошин. "ТВ Центр", Москва.

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