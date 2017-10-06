"Зебры" в Москве оборудуют подсветкой

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В Москве устанавливают дополнительную подсветку на переходах, чтобы водителям было лучше видно пешеходов. До конца года специальные лампы, освещающие "зебру" и всех, кто на ней находится, появятся на 80 участках по всему городу. Начали эксперимент в Зеленограде.

Обычный переход на не самой оживленной московской улице. Рабочие монтируют новые знаки и тянут провода, передает "ТВ Центр". Когда темнеет, становится ясно, для чего все это. Человек, ступая на зебру, оказывается ярко освещен.

"Водители могут заметить сразу издалека пешеходный переход, заранее скоординировать свои действия и при необходимости притормозить, чтобы пропустить пешехода. Мы считаем, что данная история поможет обезопасить пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах и снизить количество аварий с наездами на пешеходов", - сказала пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь.

Мировая практика показывает, что такая подсветка действительно помогает снизить количество аварий на пешеходных переходах. В Москве подобная система уже несколько недель успешно тестируется в Зеленограде. И там, где раньше люди переходили дорогу на свой страх и риск, стало вполне безопасно.

На некоторых нерегулируемых перекрестках уже появились специальные светодиодные лампы. Удобно и безопасно для всех участников дорожного движения. Пешеходам видно улицу. Водители, в свою очередь, с легкостью замечают тех, кто переходит дорогу.

Светло, как днем, конечно, не становится, но видимость улучшается колоссально. А яркость светодиодов подстраивается под освещенность улицы. В зависимости от времени суток меняется и интенсивность.

Вдобавок к светящимся знакам, на некоторых опасных перекрестках установили и весьма необычные светофоры. Издалека может показаться, что их просто украсили к новому году праздничными гирляндами. На самом деле, нужно это все уж точно не для поднятия настроения. Специальные ленты на основании светофора дублируют горящий в данный момент свет. Заметно такую конструкцию издалека, поэтому оправдание, что было темно и не видно, уж точно можно забыть. Да и напрягать зрение на самых опасных участках дороги больше не придется. В столице до конца октября новые виды подсветки установят еще почти на восьмидесяти пешеходных переходах.

Александра Сергомасова, Дмитрий Шаракин, Андрей Талалай. "ТВ Центр".

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