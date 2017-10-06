Бороться с должниками за свет будут при помощи антимагнитных пломб

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Подмосковные энергетики выявляют адреса частных домов, жильцы которых пользуются электричеством, но оплачивать счета не торопятся. Пообщаться с хозяевами домовладений - не так-то просто. Но есть действенный метод подстегнуть должников - отключить им свет.

В подмосковном Долгопрудном коммунальщики устроили рейд по частным домам, чьи хозяева не платят за электроэнергию, передает "ТВ Центр".

"Очень долго отсутствовали у нас показания приборов учета. То есть это одна из целей нашего нахождения здесь. Зафиксировать фактический реальный объем электроэнергии. Соответственно, будем привлекать органы внутренних дел для прохода на территорию", - рассказал начальник управления московского областного единого информационно-расчетного центра в Долгопрудном районе Евгений Морозов.

Ежемесячно сотрудники Россети отключают около 150 злостных должников, и это только в одном районе Долгопрудный. По Москве и Московской области счет идет на тысячи. В черный список можно попасть уже после трех месяцев неуплаты. Потом еще три месяца будут напоминать о задолженности звонками и письмами. Тяжелую артиллерию подключают уже в последний момент.

"Мы данную работу проводим совместно со всеми службами. Более того, мы взаимодействуем в режиме ежемесячного обмена данными с органами социальной защиты. По льготным категориям граждан у нас особый учет и особый контроль", - заявил заместитель генерального директора московского областного единого информационно-расчетного центра Глеб Латыпов.

Таким образом, пенсионерам, инвалидам и малоимущим семьям опасаться не стоит. В то же время тем, кто старается подключиться к щитку самостоятельно или обмануть счетчик с помощью, например, магнита, следует помнить о внушительном штрафе - сумму реального потребления он превышает в 20 раз. Для выявления таких манипуляций со счетчиком специально разработали антимагнитные пломбы.

"Пломба новая. На ней находится красящееся вещество. При воздействии, при поднесении магнита, это красящееся вещество разлетается по всей поверхности капсулы", - рассказал мастер мытищинского участка энергоучета московской объединенной электросетевой компании Андрей Фомичев.

Как показывает практика, отключение электроэнергии - самый действенный, и едва ли не единственный, способ заставить за нее платить. И хотя он достаточно трудозатратный в исполнении, но большинство долгов гасят уже на следующий день.

Мария Самойлова, Роман Лагунов. "ТВ Центр".