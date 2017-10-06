Три человека пострадали в результате ДТП на Рублевке
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В результате столкновения четырех автомобилей на Рублевском шоссе в столице пострадали три человека. Из-за аварии движение в сторону области было полностью перекрыто.
Движение на Рублевском шоссе в сторону области в пятницу утром оказалось полностью перекрыто из-за ДТП, передает "ТВ Центр".
Там столкнулись четыре автомобиля и перегородили сразу несколько полос. Из-за этого образовалась пробка. По некоторым данным, в ДТП пострадали три человека. Другие обстоятельства аварии выясняются.