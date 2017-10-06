В Москве изменился поворот на Новокузнецкую улицу

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Автомобилисты теперь не смогут повернуть на Новокузнецкую улицу с внутренней стороны Садового кольца. Там появился запрещающий знак. Попасть на Новокузнецкую теперь можно заранее повернув на Бахрушина, а затем в 1-й Новокузнецкий переулок.