В Москве изменился поворот на Новокузнецкую улицу
Теги: Транспорт автомобиль движение москва
Автомобилисты теперь не смогут повернуть на Новокузнецкую улицу с внутренней стороны Садового кольца. Там появился запрещающий знак. Попасть на Новокузнецкую теперь можно заранее повернув на Бахрушина, а затем в 1-й Новокузнецкий переулок.
Информация для автомобилистов. Повернуть на Новокузнецкую улицу с внутренней стороны Садового кольца теперь нельзя, передает "ТВ Центр".
Там появился запрещающий знак. Попасть на Новокузнецкую теперь можно заранее повернув на Бахрушина, а затем в 1-й Новокузнецкий переулок. Такие изменения позволили организовать участок выделенной полосы перед перекрестком и перенастроить светофоры. Общественный транспорт в этом месте теперь сможет поворачивать из правой полосы Садового кольца налево на улицу Дубининскую и значительно сокращать время в пути.
Читайте также:
Центральный участок "зеленой" линии метро закроют 8 октября
"Зебры" в Москве оборудуют подсветкой
На билетах "Единый" в московском транспорте появятся детские стихи