Российский Ми-28 совершил экстренную посадку в Сирии

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В Минобороны сообщили, что военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама из-за неисправности. В результате инцидента экипаж не пострадал. В ведомстве также добавили, что огневого воздействия по вертолету не было.

Российский военный вертолет Ми-28 вынужденно приземлился в сирийской провинции Хама из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"6 октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, экипаж вертолета не пострадал и оперативно был доставлен на аэродром. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. При этом в Минобороны добавили, что огневого воздействия по вертолету не было.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что российский Ми-28 был сбит террористами запрещенной в России группировки "Исламское государство".

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