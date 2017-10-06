Российский Ми-28 совершил экстренную посадку в Сирии
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В Минобороны сообщили, что военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в сирийской провинции Хама из-за неисправности. В результате инцидента экипаж не пострадал. В ведомстве также добавили, что огневого воздействия по вертолету не было.
Российский военный вертолет Ми-28 вынужденно приземлился в сирийской провинции Хама из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
"6 октября в провинции Хама при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра примирения враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, экипаж вертолета не пострадал и оперативно был доставлен на аэродром. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. При этом в Минобороны добавили, что огневого воздействия по вертолету не было.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что российский Ми-28 был сбит террористами запрещенной в России группировки "Исламское государство".
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