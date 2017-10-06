В Подмосковье продолжается строительство ЦКАД

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В Московской области продолжается строительство ЦКАД. В настоящее время рабочие трудятся на третьем пусковом комплексе, который пройдет от пересечения со строящейся скоростной дорогой М11 "Москва-Санкт-Петербург" до пересечения с трассой М7 "Волга".

В Подмосковье продолжается строительство Центральной кольцевой автодороги. Сейчас рабочие трудятся на третьем пусковом комплексе, передает "ТВ Центр".

Это участок, который пройдет от пересечения со строящейся скоростной дорогой М11 "Москва-Санкт-Петербург" до пересечения с трассой М7 "Волга". Более 100 километров дороги протянется через несколько районов Подмосковья, в том числе Солнечногорский, Дмитровский, Пушкинский, Черноголовку. По словам строителей, сейчас работы идут строго по графику и должны завершиться до конца 2019 года.

"Грунт удачный, какие-то сложные технологии для строительства дорог здесь не требуются, выполняем работы в соответствии с графиком и отставаний не фиксируем", - сказал заместитель исполнительного директора производства ЦКАД-3 Сергей Кудряшов.