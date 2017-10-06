Лавров надеется на взвешенное решение Трампа по ядерной сделке с Ираном

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Москва надеется, что окончательное решение президента США Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном будет взвешенным. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На сегодняшней встрече в Казахстане Сергей Лавров отметил важную роль республики в борьбе с международным терроризмом, передает "ТВ Центр".

Глава российского МИД заявил, что переговоры в Астане между вооруженной оппозицией и правительством Сирии способствовали налаживанию диалога на встречах в Женеве. В Москве поддерживают идею расширения списка стран-наблюдателей за переговорным процессом. На пресс-конференции Сергей Лавров также прокомментировал сообщения о том, что США в ближайшее время планируют выйти из ядерного соглашения по Ирану.

"Мы считаем, что эта программа явилась по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества, что ее реализация вносит реальный вклад в укрепление режима нераспространения ядерного оружия. Мы надеемся, что те контакты, которые проходят сейчас между европейскими государствами, другими членами международного сообщества и Вашингтоном, в ходе которых затрагивается данная тема, не будут напрасными и окончательное решение, которое будет принимать президент США, будет взвешенным и будет исходить из реалий сегодняшнего дня", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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