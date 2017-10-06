Подлодки ВМФ России выполнили стрельбу "Калибрами" в Черном море

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Российские подводные лодки "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск" выполнили стрельбы "Калибрами" по учебным целям в Черном море. Пуски выполнялись из подводного положения. В ходе стрельб были израсходованы две практические ракеты "Калибр-ПЛ".

Подводные лодки ВМФ России "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск" в рамках боевых учений выполнили стрельбы "Калибрами" по целям в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслава Трухачева.

"В соответствии с планом боевой подготовки подводные лодки Черноморского флота "Ростов-на-Дону" и "Новороссийск" выполнили стрельбу ракетами "Калибр" по наземной и надводной целями в полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря", - отметил Трухачев.

По его словам, экипаж "Ростова-на-Дону" поразил цель, расположенную на побережье в районе полигона "Опук", а подлодка "Новороссийск" нанесла удар по надводной мишени, находившейся в одном из морских полигонов Черноморского флота.

Трухачев добавил, что пуски выполнялись из подводного положения. В ходе стрельб были израсходованы две практические ракеты "Калибр-ПЛ".