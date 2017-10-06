Автомобиль вылетел на тротуар в центре Москвы, двое пострадали
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На пересечении Большой Грузинской и 1-й Брестской улиц в центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар. По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадали два человека, однако очевидцы происшествия сообщают об одном погибшем. Причины произошедшего устанавливаются.
Автомобиль вылетел на тротуар на пересечении Большой Грузинской и 1-й Брестской улиц, передает "ТВ Центр".
После столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар. По данным ГИБДД, в результате инцидента пострадали два человека, однако очевидцы происшествия сообщают об одном погибшем. Причины произошедшего устанавливаются.
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