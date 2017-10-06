"Алроса" оценила ущерб от затопления шахты "Мир" до 12 млрд рублей

Теги: Экономика якутия шахта алроса

"Алроса" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 миллиардов рублей. 4 августа там произошел прорыв воды из чаши карьера, восемь человек остались под землей. В результате аварии были полностью разрушены горные выработки, оборудование, а также затоплены два горизонта.

Алмазодобывающая корпорация "Алроса" оценила ущерб от аварии на руднике "Мир" в Якутии в 10-12 миллиардов рублей, передает "Интерфакс" слова глава компании Сергея Иванова.

"Мы сейчас внимательно смотрим в части оборудования, что-то понятно, там подземная техника в части выработок затопленных, опять же работаем со страховой компанией. Ущерб, я думаю, там около 10-12 миллиардов рублей. Самое ужасное, что погибли люди, деньги там – вторичное", - заявил он.

В результате прорыва воды в шахту были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта.

На данный момент эксплуатация шахты приостановлена, на руднике идет расследование причин аварии. При этом "Алроса" намерена планирует выполнить годовую норму – добыть 39,2 миллиона карат. Кроме рудника "Мир", "Алроса" осуществляет подземную добычу алмазов на рудниках "Интернациональный", "Айхал" и "Удачный".

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В момент ЧП в шахте находились 151 человек, 143 горняка были подняты на поверхность. По факту подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.

Поисково-спасательные работы проходили в сложных условиях – в чаше карьера постоянно скапливалась вода, существовала угроза обрушения породы. 26 августа было принято решение о прекращении операции. Восемь человек остались под землей.