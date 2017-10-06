Милонов решил запретить операции по смене пола

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Операции по смене пола следует запретить в России, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, сейчас нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте, а все желающие сменить пол нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи.

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассчитывает внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о запрете проведения операций по смене пола в нашей стране, пишет "Русская планета".

Свое решение он мотивировал тем, что сейчас нет ни одной медицинской причины для проведения хирургических операций по смене пола во взрослом возрасте.

По его словам, проведение подобных операций противоречит самой сути медицины. Он добавил, что все желающие сменить пол нуждаются не в операциях, а в психической или психологической помощи.