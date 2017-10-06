На строительство коллайдера в Дубне дополнительно выделят 3,9 миллиарда рублей

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В 2017 году на создание коллайдера NICA в Дубне дополнительно выделят 3,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы к поправкам в бюджет текущего года, внесенные в Госдуму.

На создание коллайдера в Дубне в 2017 году дополнительно направят 3,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы к поправкам в бюджет текущего года, внесенные в Госдуму.

"Изменение расходов по государственной программе включает увеличение бюджетных ассигнований на уплату взноса в Объединенный институт ядерных исследований на создание и эксплуатацию комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA в сумме 3 962,1 миллиона рублей", - говорится в документе.

NICA или Nuclotron-based Ion Collider Faсility - это проект класса megascience. В его рамках в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне будет построен коллайдер, который, как рассчитывают ученые, позволит понять, как образовались протоны и нейтроны в первые мгновения после Большого взрыва. Также исследователи планируют изучить поведение вещества в области сверхвысоких энергий в состоянии кварк-глюонной плазмы.

Строительство было начато в 2016 году. Первый запуск коллайдера с неполной интенсивностью планируется осуществить в 2019 году. В полную силу NICA заработает к 2023 году.